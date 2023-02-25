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Seda Sayan: Lütfen yardımlara devam edelim!

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile objektiflere yansıdı. Sayan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler hakkında, "Bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yardımlar azalmış buradan da tekrar sesleniyorum lütfen yardımlarınıza devam edin" dedi

Giriş: 25.02.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Seda Sayan: Lütfen yardımlara devam edelim! - Deprem haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Sayan, önceki gün Etiler'de Çağlar Ökten ile beyaz eşya mağazasında görüntülendi. Mağazadan el ele çıkan çift ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri ile ilgili çok üzgün olduğunu belirten Sayan, "Annemin birkaç isteği vardı, onu halletmek için geldik. Nasıl olabilirim ki hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Bu felaketi unutmayacağız ve unutturmayacağız önemli olan bu. Yardımlar azalmış buradan da tekrar sesleniyorum, lütfen yardımlarınıza devam edin. İlk günden itibaren elimden geleni yaptım, 99 depreminde de ben zaten enkaz üstündeydim, çalışmalara katılmıştım. Bu depremde de başta temel ihtiyaç su ve ısınma olmak üzere birçok alanda iş insanı arkadaşlarımla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

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