Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Seda Sayan, önceki gün Bodrum'daki bir otelin restoranında görüntülendi. Kadın arkadaşlarıyla sohbet eden Sayan, denize girmek yerine gün boyu restoranda vakit geçirdi.

Sayan ve arkadaşlarının koyu sohbeti akşam saatlerinde sona erdi.