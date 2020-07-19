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Karantina kurallarının esnekleşmesi ile birlikte sanatçı Safiye Soyman arkadaş ziyaretlerine başladı. Soyman geçtiğimiz gün Seda Sayan ile bir araya geldi.

Sanatçı, koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır görüşemediği arkadaşı ile hasret giderdi. Safiye Soyman, Seda Sayan ile verdiği pozu "Pandemi yüzünden ayrı kaldığım kankamla buluştuk çok şükür" notuyla yayınladı.

Sanatçının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.