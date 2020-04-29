Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle berber ve kuaförler kapanınca erkekler arasında evde saç kazımak moda oldu.

Bu akıma uyan ünlü isimler arasında Safiye Soyman ile Faik Öztürk, yer aldı.

İDDİAYI KAYBETTİ

Öztürk'ün, "Salgın 1 ayda biter" yorumuna karşılık olarak sanatçı, "İmkanı yok" demesi üzerine ikili iddiaya girdi ve kazanan Safiye Soyman oldu.

"SAÇLARINI SIFIRA VURDUM"

Sanatçı, Faik Öztürk'ün kafasını kazırken, "Kafasını cısçıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum" dedi.

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