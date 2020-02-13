"İYİ Kİ VARSINIZ"

Soyman, önceki gün kızı Ümran ve oğlu Harun'un yan yana çekilmiş pozlarını yayınlayarak, "Canım oğlum ile kızım... Doğum gününde canlarım benim. İyi ki varsınız. Doğum günün kutlu olsun tekrar yavrum benim" notuyla kutladı.