Sayan'ın nikah masasına oturmaya hazırlandığı Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.

İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım." vaadinde bulundu. Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı. Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.