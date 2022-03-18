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Seda Sayan, Çağlar Ökten ve Lara Şehiroğlu hakkında konuştu

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten hakkındaki iddialara yanıt

Müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, kendisi ve sevgilisi hakkında çıkan "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım' dedi" iddialarına ilk kez yanıt verdi

18.03.2022 - 18:02 | Güncelleme: MAGAZİN

  • 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni sevgilisi Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan ve müstakbel eşiyle ilgili şoke eden iddialar ortaya atılmıştı.

  • Sayan'ın nikah masasına oturmaya hazırlandığı Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.

    İddiaya göre; Sayan, vokalistliğini yapan Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım." vaadinde bulundu. Ökten de evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'dan bir gecede ayrıldı. Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

  • "ÇAĞLAR'I TANIMIYORSUNUZ!"

    Çıkan iddiaların ardından 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, müstakbel eşi ve kendisiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

    Sayan, "Bir şeyler karşılığında albüm sözü vermiş olmak hem bana hakaret, hem Çağlar'ın müzisyen kimliğine büyük hakaret. Bir kere Çağlar'ı tanımıyorsunuz! Çok iyi müzisyen ve öğretmen aynı zamanda. Ben albümü bir tek Çağlar'a değil, daha önce de söylemiştim aynı albümün startını verdim. DMC de bunu biliyor. Çağlar Ökten, Esra Özmen, Safiye Soyman ve kendi albümüm."  dedi.

  • "BEN BEKAR BİR ERKEK TANIDIM"

    Seda Sayan, Çağlar Ökten'in resmi nikahlı eşinden 5 yıl önce boşandığının da altını çizdi. "Beni ilgilendiren bir şey daha var ona da cevap vereyim. Ben bekar bir erkek tanıdım. 5 yıl önce resmi evliliğini noktalamış, 11 yaşında bir çocuğu olan bir erkekle evleniyorum." ifadelerini kullandı.

  • "BU AŞKA SİZ DE ŞAHİTSİNİZ"

    Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' adlı programda samimi açıklamalarda bulunarak Ökten'den aldığı evlilik teklifini anlatmıştı.

    Bir hayli neşeli olan Sayan, "14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek; evet! Bu aşka siz de şahitsiniz!" şeklinde konuşmuştu.

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