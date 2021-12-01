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Seda Önder'i kızdıran yorum: Zoruna gidebilir! - Magazin haberleri

Seda Önder'i kızdıran yorum: Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii!

Bir dönem Demet Akalın'ın vokalistliğini de yapan şarkıcı Seda Önder, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı. Önder'in, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" şeklindeki mesaja verdiği cevap tepki çekti

01.12.2021 - 09:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Seda Önder, kendisini eleştiren bir sosyal medya kullanıcısını yanıtsız bırakmadı.

  • "GİYİN, SÜSLEN, POZ VER. BAŞKA İŞİN YOK!"

    İki çocuk annesi olan Önder, "Giyin, süslen, poz ver. Başka iş yok!" diyen takipçisine, "Senin boncuk yapıp satman gibi..." sözleriyle karşılık verdi.

  • "ZORUNA GİDEBİLİR!"

    Seda Önder, daha sonra "Gerçekleri yazınca zoruna gitti tabii, sen de haklısın." ifadelerini kullanan sosyal medya kullanıcısına karşı şu sözleri söyledi:

    Şimdi ben giyinip, süslenip fotoğrafı fotoğraf koyulacak yere koyuyorum. Ne yapayım senin için hazırlık kısmı falan da mı paylaşayım? Ayrıca evet işim o... Senin 1 yılda yapmaya çalıştığın ciroyu ben bir paylaşımla falan yapıyorum! Zoruna gidebilir!

  • Seda Önder'in bu mesajı bazı takipçileri tarafından tepki çekti.

  • 2016'DA EVLENDİ

    Öte yandan 2016 yılında iş adamı İhsan Sapan ile dünyaevine giren Seda Önder'in, Tanem Yade ve Beran adında iki çocuğu bulunuyor.

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