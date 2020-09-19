Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Arkadaşlarıyla buluşan çiftin keyfi yerindeydi. Çıkışta Kovid-19 salgınına karşı maske takarak önlem aldıkları dikkat çekti. 'Mucize Doktor' dizisine dahil olan oyuncu karakterine evde hazırlandığını söyledi.

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