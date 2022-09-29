"AİLEMİZ KIZLAR KAMPI GİBİ OLDU"

Geçtiğimiz haftalarda kızı Ela'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve güzel bir doğum süreci geçirdiğini ifade eden Seda Bakan, "Ailemiz kızlar kampı gibi oldu. Ali de bir tane daha kızı olsun çok istiyordu, onun dilediği oldu. Bizim ailede sadece kız var biliyorsunuz. Erkek için artık damatları seveceğiz" diyerek, gülümsemişti.