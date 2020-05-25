Ben başarılı olduğumda, tanındığımda tam 103 kiloydum. Ondan sonra zayıfladım. Onu da isteyerek zayıflamadım.

İki ay evde oturup, anne-baba kucağında yemek yersen tabii ki tombişlersin. İstersen yeniden kilo verirsin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Derdiniz bu kadar mı?