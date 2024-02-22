31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı. Seçimde oy kullanacak vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacağı bilgisini merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağını, e-Devlet üzerinden bildirecek. İşte, seçmen kağıdı dağıtım tarihi ve yerel seçim sandık sorgulamaya dair detaylar...