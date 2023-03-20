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Nerede oy kullanacağım? Seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ve YSK ekranı: Seçmen listeleri askıya çıktı mı?

Seçmen kaydı sorgulama ekranı: Seçmen listeleri askıya çıktı mı?

Türkiye'nin seçim atmosferine girmesiyle seçmen kütüğü kaydı sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ta sandıklara gidilecek. Seçime kısa bir süre kalmasıyla gözler "Seçmen listeleri askıya ne zaman askıya çıkacak?" sorusu gündeme geldi. İşte seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ve YSK ekranı

Giriş: 20.03.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Türkiye, Genel Seçimlerde oy kullanmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Sandığa gidecek milyonlar "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte seçmen kaydı listesi sorgulama ekranı...

  • SEÇMEN LİSTESİ ASKIYA ÇIKTI MI?

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart Pazartesi günü ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

    AA'da yer alan habere göre Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

  • İTİRAZLAR 2 NİSAN’A KADAR

    Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

    Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

  • SEÇMEN KAYDI SORGULAMASI BAŞLIYOR

    Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

  • YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

    Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

    Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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