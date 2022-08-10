Seçmen bilgisi polemiği

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in eleştirileri sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Seçmen bilgisi nedir, bu bilgiler neyi kapsıyor ve siyasi partilerle paylaşılıyor mu? Sorularına yanıt aramak için partilerin YSK temsilcileriyle konuştum.
SEÇMEN BİLGİSİ NEDİR?
"YSK’NIN ELİNDE OLMAYAN BİLGİ SEÇMEN BİLGİSİ DEĞİLDİR"
AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK temsilcisi Recep Özel Habertürk'e yaptığı açıklamada "YSK'nın elinde olmayan bilgi seçmen bilgisi değildir" dedi. Seçmen bilgisinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleriyle ilgili yasa kapsamında düzenlendiğini ve buna göre hazırlanan seçmen listelerinin de YSK tarafından siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti. Özel "Her yıl seçmen kütüğü ve listeleri güncelleniyor. 2 seçim dönemi arasında siyasi partilerin de yılda iki defa güncel listeyi alma hakkı var. Seçmen bilgisi seçmenin adı, soyadı, ana adı, baba adı, doğum tarihi,doğum yeri, yerleşim yeri gibi bilgileri kapsıyor. CHP Genel Başkanı’nın YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizde var demesi, yasa dışı bilgileri elde ettim anlamına gelir. Kılıçdaroğlu hangi bilgileri kast ediyor, yoksa yine attı mı? Ya da seçime hazırım, her şeyi biliyorum diyerek beni aday mı gösterin demek istiyor" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU NE DEMEK İSTEDİ?
"KILIÇDAROĞLU ÇAPRAZ KONTROLÜ KAST ETTİ"
CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'na AK Parti'den gelen eleştirileri hatırlatarak CHP'nin elindeki seçmen bilgilerinin neleri kapsadığını sordum. Mehmet Hadimi Yakupoğlu da seçmen listelerinin ve kütüklerinin 298 sayılı yasa kapsamında hazırlandığını belirterek "Elimizdeki bilgiler harfiyen doğru ve yasal, yasaya aykırı bir durum söz konusu değil. YSK'dan bize verilen seçmen listelerini alıyoruz ve bunlar üzerinde çapraz kontroller yapıyoruz. Çapraz kontrolleri yaparken de belli ilkeleri baz alıyoruz. Ana adı, baba adı, adres bilgileri üzerinden geçmişteki seçmen listeleriyle karşılaştırıyoruz. Genel başkanımız da kendi yaptığımız bu çapraz kontrolleri kast etti. Örneğin bir adreste 100 seçmen kayıtlı görünüyor ama gidip bakıyoruz boş arsa çıkıyor, bunun nedeni kentsel dönüşüm olabiliyor. Kentsel dönüşüme giren yerleri araştırıyor, kontrol ediyoruz. Ya da bir şehirde oltalama denilen yöntemle kontroller yapıyoruz. Örneğin güncel listede Şam doğumlu bir seçmen varsa, 2018 ve 2019 seçmen listelerine de bakıyoruz, yeni mi vatandaşlığa geçmiş diye araştırıyoruz" diye konuştu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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