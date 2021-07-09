Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, Bodrum'da tatil yapıyor. Piriler, önceki gün Türkbükü'ndeki bir restoranda şarkıcı Cerem Onurluer'i dinlemeye geldi.

Mekanda bir erkek arkadaşıyla birlikte oturan ve samimiyeti gözlerden kaçmayan Seçkin Piriler, gazetecilerin geldiğini görünce mekandan apar topar ayrıldı.