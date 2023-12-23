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        Haberler Dünya Seçimlerde Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli

        Seçimlerde Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli

        Rusya'da gelecek seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'e rakip olması beklenen gazeteci Yekaterina Duntsova'nın başvurusu reddedildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:23
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        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
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        Duntsova'nın kampanya ekibi Telegram'da , aday olarak yapılan kayıt başvurusundaki "hatalar" nedeniyle Mart ayında yapılacak seçimlerde Duntsova'nın Putin'e karşı yarışmasının engellendiğini açıkladı.

        UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI SONA ERDİRME VAADİ

        Karar 40 yaşındaki Duntsova'nın aday olmak için seçim komisyonuna başvurmasından yalnızca 3 gün sonra geldi. Duntsova, seçilmesi halinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme ve siyasi mahkumları serbest bırakma çabalarında bulunacağını açıklamıştı.

        Putin'e muhalif isimler kararı, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana yapılacak ilk başkanlık seçimlerinde muhalefet görüşlerine sahip hiç kimsenin aday olmasına izin verilmeyeceğinin kanıtı olarak görüyor.

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        RUSYA'DAKİ SEÇİMLER

        Ülkenin Federasyon Konseyi, 7 Aralık'ta devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak, seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

        PUTİN ADAYLIĞINI DUYURMUŞTU

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını 8 Aralık'ta duyurmuştu.

        Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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