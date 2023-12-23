Bursa'da Sibel Kahraman (33), 2013 yılında erkek arkadaşı İrfan Şahin (50) ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Sibel Kahraman geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Şahin'den ayrılmaya karar verdi.

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Geçen eylül ayında kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı.

Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin otomobili ile eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne dokuz kez kafa atarak yaraladı.

Daha sonra polis merkezine giden Sibel Kahraman eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastasında aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların Kahraman'ın hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi.

"ŞİDDET UYGULAMADIM" DEDİ

Bunun üzerine polis tarafından yakalanan Kahraman, olaydan bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. O akşam kendisi ile eğlence merkezinde karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yanımda oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evine bıraktım.

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MASUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar arkalarından baktım. Bu arada gürültü duydum. Yanına gittiğimde Sibel'in burnunun üst kısmında kanama olduğunu görünce yardım amacıyla burnuna buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.

9 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bursa Cumhuriyet Savcılığı yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Tutukluluk hali devam eden İrfan Şahin'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.