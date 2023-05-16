SEÇİMİ KİM KAZANDI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

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