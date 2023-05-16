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Seçimi kim kazandı? 2023 Milletvekili Seçimi sonuçlarına göre hangi parti kazandı ve seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı kim oldu?

Seçimi kim kazandı? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminde kararını verdi. YSK Başkanı Yener'in açıkladığı verilere göre sandıkların yüzde 100'u açıldı ve sonuçlar kesinleşti. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle "Seçimi kim kazandı, Cumhurbaşkanı kim oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları...

Giriş: 16.05.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. YSK 15 Mayıs günü sandıkların tümünün açıldığını söyleyerek kesin olmayan sonuçları duyurdu. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla gözler "Seçimi kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte Mlletvekili Seçimi sonuçlarına göre birinci olan parti ve Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları ile kazanan aday... 

  • SEÇİMİ KİM KAZANDI?

    YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.

    Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  • "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

    SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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