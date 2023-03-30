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Yatırımcı Rehberi programının konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı oldu. Pazı seçime gidilirken ekonomi yönetiminin borsa endeksini yüksek isteyebileceğine dair beklentileri yorumlarken Varlık Fonu alımları ve alınan diğer önlemlerin etkisiyle seçim öncesi ve sonrası senaryoları da değerlendirdi. Borsanın son günlerdeki oynaklığının ele alındığı programda Pazı, bu durumun seçime kadar sürüp sürmeyeceğine dair görüşlerini aktardı.

YENİDEN ENFLASYON FİYATLAMASI MI?

Pazı son haftalarda gerileyen Borsa İstanbul'un bir yandan deprem ve seçim diğer yandan ABD ve Avrupa’da bankalara yönelik endişeler arasında sıkışmış halinden nasıl sıyrılabileceğine dair önerilerini sıralarken düşük faiz, istikrarlı kur ve yüksek enflasyon denkleminin borsada yeniden fiyatlanıp fiyatlanmayacağına dair görüşlerini de aktardı. Varlık Fonu’nun borsadaki alımlarını da değerlendiren Pazı başta BES devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere alınan önlemleri ve etkilerini yorumladı.

DÖVİZDEKİ KIPIRDANMA SÜRECEK Mİ?

Pazı, diğer yandan döviz kurunda uzun süreli sessizliğin ardından son günlerdeki hareketlenmeye dair değerlendirmelerde bulunurken bu durumun sürüp sürmeyeceğini ve kurun olması gereken seviyenin ne olduğuna dair düşüncelerini paylaştı. Bu ortamda borsada sektörel hareketlenmelerin olup olmayacağının da masaya yatırıldığı programda önümüzdeki dönem hangi sektör ya da şirketin şanslı göründüğüne dair tahminler de açıklandı.

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