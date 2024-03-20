Seçim yasağı yarın başlıyor! Seçim yasağı nedir?
31 Mart günü Türkiye bir kez daha sandığa gidecek. 21 Mart Perşembe günü propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak ve yasaklar 31 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek. Peki, seçim yasağı nedir, neden getirilir? İşte, seçim yasağına dair tüm bilgiler...
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Yerel seçimlere geri sayım başlarken Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) propaganda serbestliği ile seçim yasaklarının 21 Mart Perşembe gününden itibaren başlayacağını duyurdu. Şimdi, oy kullanacak milyonlarca seçmen, "Seçim yasağı nedir, neden getirilir?" diye araştırıyor. İşte, detaylar...
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SEÇİM YASAĞI NEDİR, NEDEN GETİRİLİR?
298 sayılı kanunda belirtilen zaman çerçevesi sürecinde devam eden "seçim yasaklarıyla", seçmenlere düşünme zamanı tanımak, seçim günlerinde meydana gelebilecek olan gerilimleri ve olumsuz durumları en aza indirgemek amaçlanıyor. Seçim yasakları yine aynı şekilde ilgili mevzuatın çeşitli maddelerinde belirtiliyor.
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SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
21 Mart Perşembe günü başlayan seçim yasağı, 31 Mart saat saat 23.59'a kadar devam edecek.
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SEÇİM YASAĞI NELERİ KAPSAR?
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar bulunuyor.
Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.
Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.
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Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.
Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.