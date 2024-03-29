Seçim ve bayram için ek otobüs seferleri planlandı - İş-Yaşam Haberleri

Seçim ve bayram için ek otobüs seferleri planlandı - İş-Yaşam Haberleri

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TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğuna işaret eden Yıldırım, birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve daha çok Anadolu'ya gidişler olduğunu söyledi.

Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak."

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Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA TAVSİYELER

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazalarının olduğunu belirterek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI SONA ERİYOR Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, 1 Nisan itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ereceğini belirtti. Erkoç, ticari araçlar için İstanbul'da 25 Kasım 2023'te, Türkiye genelinde 1 Aralık 2023'te başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla sona ereceğini söyledi. Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde "geleneksel lastik" denilen yaz lastiğine geçilmesi gerektiğini dile getiren Erkoç, "Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü açısından düşünüldüğünde, mevsimine uygun lastik kullanmak büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi bir araçta kazaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri de lastik kullanımıdır. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır." dedi. Havaların giderek ısınmaya başlamasıyla kış lastiğinin kullanılması durumunda hızla aşınacağına işaret eden Erkoç, "Yaz döneminde kış lastiği hem yıpranır hem de ömrü kısalır. Güvenli ve konforlu sürüş için kışın kışlık, yazın yazlık lastik tercih edilmesi gerekiyor." diye konuştu. Lastik alırken üretim tarihlerine bakılması gerektiğine dikkati çeken Erkoç, kullanılmasa da lastiklerin raf ömrünün dolmuş olabileceğini dile getirdi. Erkoç, "Raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadesini kullandı. Ramazan Bayramı tatili öncesinde yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla oylarını başka şehirlerde kullanacakların bu hafta sonu yola çıkmaları gerektiğini belirten Erkoç, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı dolayısıyla özel araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımız, hem yaz lastiklerini taktırmalı hem de yazlık bakımlarını yaptırmalı." dedi. Erkoç, araçların periyodik bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Söz konusu bakımları düzenli olarak yaptırırsak araçlarımız yolda kalmaz, herhangi bir olumsuzluk da yaşanmaz. Bayram tatili için yollarda yoğunluk da olacaktır. Sürücülerimizin dikkatli olması, trafikte aceleci davranmaması kazaların yaşanmasını engelleyecektir. Şimdiden yola çıkacaklara hayırlı ve güvenli sürüşler diliyorum."