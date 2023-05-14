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Seçim Sonuçları Habertürk Canlı Yayın İzle - 14 Mayıs 2023 Pazar Seçim Sonuçları Habertürk TV Canlı Yayını İzle

14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçları Habertürk TV'de canlı yayınlanıyor

Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne odaklanmış durumda. Yurt içindeki milyonlarca seçmen 14 Mayıs 2023 Pazar günü oylarını kullanacak. Sandıkların kapanmasıyla sayım süreci başlayacak ve il il oy oranları ile Cumhurbaşkanı seçimi sonucu YSK tarafından duyurulacak. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçim sonuçları Habertürk TV'den canlı takip edilebilecek. İşte seçim sonuçları Habertürk canlı yayın izle ekranı...

Giriş: 14.05.2023 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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