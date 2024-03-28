Seçim sonrası dolar zıplar mı? Borsa ne olur? - İş-Yaşam Haberleri

Seçim sonrası dolar zıplar mı? Borsa ne olur? - İş-Yaşam Haberleri

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Döviz piyasaları ve borsada seçim öncesi hareketleri yorumlayan Ersamut, vatandaşın döviz ve altın almasına neden olan seçim sonrası kurda yukarı yönlü eğilim olup olmayacağının cevabını veriyor. Borsa İstanbul'da beklenen yabancı alımlarının seçim sonrasında gerçekleşip gerçekleyeceğine dair görüşlerini paylaşan Ersamut, mevduat, tahvil faizi ve likit fonlar karşılaştırıldığında hangi yatırım aracının avantajlı olabileceğine dair tahminlerini de dile getiriyor.

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BORSA SEÇİMDEN SONRA YÜKSELECEK Mİ?

Seçim sonrasında yabancı girişi ile birlikte Borsa İstanbul’da bir yükseliş olup olamayacağına dair soruları cevaplayan Ersamut, seçim sonrası alınması beklenen önlemler nedeniyle öngörülen düşük büyümenin şirketleri ve hisse piyasalarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

NEREYE NE KADAR YATIRIM YAPALIM? Global piyasalardaki beklentini de aktaran Ersamut dünya ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını da ele alarak başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağına dair öngörülerini dile getirip bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisini yorumluyor. Ersamut mevcut kur, enflasyon ve faiz düzeyi ile vatandaşların yatırımlarını yönetirken nasıl bir portföy oluşturması gerektiğini anlatıyor.