Seçim paraları ne zaman yatacak? YSK 2024 Sandık görevlisi seçim ücreti parası yattı mı?
Seçim paraları yani sandık görevli ücretlerinin yatırılacağı tarih gündemden düşmüyor. 31 Mart yerel seçimde seçmenler sandıklara giderek oylarını kullanırken her sandıkta görevli vatandaşlar yer almıştı. Sandık görevlileri seçim sandık görevli ücreti yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
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YSK seçimlerinde sandık görevinde bulunana vatandaşlar seçim paralarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Daha önceki senelerde seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Şimdi ise gözler 31 Mart 2024 YSK Seçim parası görevli ücreti sorgulamalarına çevrildi. İşte konuya ilişkin bilgiler…
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.
31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.
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2024 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ
YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
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MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.