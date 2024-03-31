2024 Yerel Seçimleri'nde harita böyle değişti
Yurt genelinde yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sürerken açılan sandık sayısı %79'u geçti. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP, 2023 Milletvekili seçimlerine oylarını büyük oranda artırdı
Yurt genelinde yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi tamamlanırken oy sayımına geçildi.
Türkiye genelinde açılan sandık sayısı %79 olurken sonuçlar da netleşmeye başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 2023 Milletvekili Seçimleri'ne göre oylarını büyük oranda artırırken açılan sandıklara göre %37,14'lük oy oranı yakaladı. Açılan sandık sayısına (%79) göre; CHP, oyların %36,07'ünü alan AK Parti'nin hemen önünde birinci parti olarak seçimi götürüyor.
14 Mayıs 2023'te milletvekili seçimlerinde AK Parti %35.61 oyla birinci parti olurken CHP ise %25.33 ile ikinci parti olmuştu.
23.15 itibarıyla CHP, 15'i büyükşehir olmak üzere 21 belediye başkanlığı kazanırken AK Parti ise 11'i büyükşehir olmak üzere 13 belediye başkanlığı elde etti.
* En çok oy alan 10 parti listelenmiştir
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* En çok oy alan 10 parti listelenmiştir
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AK PARTİ VE CHP'NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI YERLER
2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ / 2024 YEREL SEÇİMLER - İL GENEL MECLİSİ
AK PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ)
CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ)
AK PARTİ’NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2024 İL GENEL MECLİSİ)
CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2024 İL GENEL MECLİSİ)