2024 Yerel Seçimleri'nde harita böyle değişti - 2023 Milletvekili seçimlerine göre SEÇİM SONUÇLARI

2024 Yerel Seçimleri'nde harita böyle değişti - 2023 Milletvekili seçimlerine göre SEÇİM SONUÇLARI

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Yurt genelinde yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi tamamlanırken oy sayımına geçildi.

Türkiye genelinde açılan sandık sayısı %79 olurken sonuçlar da netleşmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 2023 Milletvekili Seçimleri'ne göre oylarını büyük oranda artırırken açılan sandıklara göre %37,14'lük oy oranı yakaladı. Açılan sandık sayısına (%79) göre; CHP, oyların %36,07'ünü alan AK Parti'nin hemen önünde birinci parti olarak seçimi götürüyor.

14 Mayıs 2023'te milletvekili seçimlerinde AK Parti %35.61 oyla birinci parti olurken CHP ise %25.33 ile ikinci parti olmuştu.

23.15 itibarıyla CHP, 15'i büyükşehir olmak üzere 21 belediye başkanlığı kazanırken AK Parti ise 11'i büyükşehir olmak üzere 13 belediye başkanlığı elde etti. 2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OY OY YÜZDE AK Parti 19.387.412 %35,61 CHP 13.791.299 %25,33 MHP 5.484.515 %10,07 İYİ Parti 5.272.482 %9,68 YEŞİL SOL 4.803.774 %8,82 YENİDEN REFAH 1.529.119 %2,81 ZP 1.215.264 %2,23 TİP 940.230 %1,73 BBP 533.409 %0,98 MEMLEKET 502.802 %0,92 * En çok oy alan 10 parti listelenmiştir --------------------------------------------------------------- REKLAM 2024 YEREL SEÇİMLER / İL GENEL MECLİSİ OY OY YÜZDE CHP 13.240.157 %37,14 AK Parti 12.860.856 %36,07 YENİDEN REFAH 2.092.157 %5,87 DEM Parti 2.044.326 %5,73 MHP 1.663.417 %4,67 İYİ Parti 1.302.031 %3,65 ZP 454.131 %1,27 SP 355.184 %1,00 HÜDAPAR 185.313 %0,52 BBP 129.630 %0,36 * En çok oy alan 10 parti listelenmiştir

-------------------------------------------- AK PARTİ VE CHP'NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI YERLER 2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ / 2024 YEREL SEÇİMLER - İL GENEL MECLİSİ AK PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ) OY OY YÜZDE Bayburt 30.185 %59,95 Rize 127.718 %53,40 Adıyaman 170.104 %52,33 Düzce 136.052 %49,58 Konya 702.233 %47,95 CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ) OY OY YÜZDE Kırklareli 122.373 %45,44 İzmir 1.285.263 %40,90 Edirne 114.660 %39,38 Muğla 275.567 %37,59 Tekirdağ 284.479 %36,25 AK PARTİ’NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2024 İL GENEL MECLİSİ)

OY OY YÜZDE Malatya 115.340 %47,44 Rize 80.755 %46,74 Bayburt 14.171 %44,25 Konya 196.220 %42,33 Ordu 103.775 %41,37 CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER (2024 İL GENEL MECLİSİ) OY OY YÜZDE Kırklareli 48.269 %51,97 Muğla 96.694 %51,66 Eskişehir 80.904 %50,81 Mersin 146.068 %50,27 Edirne 56.397 %49,29