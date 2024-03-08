Seçil Erzan: Fatih Terim hoca 300 bin dolar getirdi

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Erzan tefecilerden alınan paralara değindi. Erzan, bir önceki duruşmada çok konuşulan Fatih Terim’den aldığı işaret edilen 300 bin dolar olayını da anlattı.

İşte Seçil Erzan’ın duruşmadaki savunması:

Hafızamda kalanları bir bir anlatacağım. Ali bana Eylül ayında 5 milyon TL verdi. Bana 5 milyon TL’yi 2 milyon 586 bin TL’yi ödedikten sonra Kasım ayında bir 5 milyon TL daha getirdi. Ben tek tek yazdım kimden ne aldım kime ne kadar verdim diye. 2 milyon 136 bin TL olarak benden aldı. Toplam 4 milyon 550 bin TL olarak veriyorum. Ve bu parayı Ali’ye 7 buçuk milyon TL olarak tamamlıyorum ve veriyorum. Ali’nin mağduriyeti yüzünden Ali’ye fazla para almak zorunda kaldım.

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“TEFECİLERE 2 MİLYON DOLAR ÖDEDİM”

Özel bankacılıkta hesabım vardı. Ve özel bankacılığın verdiği faizleri de ben hesabımda değerlendirdim. Ben Ali’nin tefeci dediği insanlara 2 milyon dolar ödedim. Hüseyin bey bana 15 bin dolar para verdi ve ne yaparsan yap kızım dedi. Hüseyin abi etrafından paralar toplayarak bana paralar getirdi. Bana şubenin kapısının yanında para geliyor ve Nazlı o paraları şube dışında kendi aralarında dağıtıyor. Gün sonunda herkes 20 kişiden getirdikleri parayı aldıkları halde biz hala alacaklıyız diyorlar. Ben ölmeyi beceremedim.

“SEMİH KAYA BENDEN FAZLA ALDI”

Herkes birbirlerine ellerinde kağıtlarla gidiyordu benim alacağım şu kadar var bu kadar var diye. Ben kimden ne aldığımı ne kadar verdiğimi şaşırmıştım. Semih kaya benden fazla aldı. Onun muhasebecisi benim odamdan çuval çuval paralar aldı. Fırat Özdemir’e fazla para verdim. Merve Özer Yılmaz, Atilla Baltaş Ali Yörük 3 buçuk milyon dolara yakın, Ayhan Akman 750 bin dolar aldı Ahmet Duran Gedik 400 bin dolar, Süleyman Arslan, Barış Darı 55 bin dolar, Mahmut Yılmaz 47 bin 500 dolar, Serdar Şenol 20 bin dolar komisyon ve 400 bin TL aldı.

“BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIN”

Musa Köse 50 bin dolar verip 100 bin dolar aldı. Tayfun Akın 50 bin dolar kar etti. Benden 400 bin dolar fazla para aldı. Metin Taş, moji 250 bin dolar aldı benden büyük ikramiye kazandın milli piyangodan şimdi bunu bana vermiyor musun diyorlardı bana. İtibarımın gitmesini istemedim ben hata yapmışım korkuyorum bankanın şube müdürüyüm 10 tane tefeci var kafamda. Ben ödeyemem dediğim anda bankada rezillik çıkaracağız diye tehdit ediyorlardı. Hesap kitap yapamıyordum o anda bir açık vardı tir tir titriyordum para verme konusu gelince insanların karşında, banka dışında bir şube müdürünün para alışverişi yapması işten atılırdım. Bir müşterim ile para alışverişine girmem beni işten attırırdı.

SORULARA CEVAP VERDİ

Seçil Erzan sorulanlar arasında “Arda Turan’ın ne kadar parası kaldı sizde?” yer aldı. Seçil Erzan bu soruya şöyle cevap verdi : “Arda Turan 2 ve 3 Kasım tarihlerinde kendisi bana para getirdi. Arda Turan 10 milyonun üzerinde para getirip 7 milyon 950 bin para aldı. Emre Belözoğlu hiç para almadı. Mert Musa Çetin de hiç para alamadı. Selçuk İnan’dan 1 milyonun üzerinde para aldım.

FATİH TERİM’İN 300 BİN DOLAR OLAYI

Bir önceki duruşmada, Erzan, Galatasaray camiasından birinden 300 bin dolar para aldığını iddia ederek Fatih Terim’i işaret etmişti. Bugün ki duruşmada Fatih Terim ile ilgili yaşadıklarını anlattı. Erzan şöyle konuştu:” Fatih Terim hoca zarar etmişti sinirlenmişti bankayı değiştirmem istiyordu 300 bin dolar getirdi bana değerlendir dedi sonra 1 milyon dolar getirdi bana. Onun dışında hocanın hesabı ile ilgili 2022 Ocak 2023 nisandan sonra bakıldığın bu ayından itibaren yatırılan elden yatırılan bütün parayı Fatih Terime ben verdim. Bunların hepsinin tarihleri var. Umut Akgöze şoförüydü mor valiz Umut’a vermişim diye yazmışım zaten.