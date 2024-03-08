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Habertürk’ün ilk kez 12 Nisan 2023’te Türkiye’ye duyurduğu, spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın davasının 4’üncü duruşması bugün yapılacak.

ÜNLÜ İSİMLER BEKLENİYOR Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bugün görülecek duruşmaya, şüpheli Seçil Erzan dışında, müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın katılması bekleniyor. Bu ünlü isimler nasıl dolandırıldıklarını ve ne kadar para kaybettiklerini duruşmada ifade edecek. REKLAM

3 BİRLEŞEN İDDİANEME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve davanın görüldüğü mahkemede birleşen 3 ayrı iddianamede, Erzan’ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıkların ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Kasım 2023’de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan’ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişinin ise müşteki olarak ifadesi alındı. İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can’ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. REKLAM

İKİNCİ DURUŞMA İKİ GÜN SÜRDÜ 12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2’inci duruşma 9 saat 55 dakika sürdü. Seçil Erzan’ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4’üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlattı. Erzan, bu duruşmada, kimlerden nasıl ve kaç para aldıklarını tek tek anlattı. Ünlü isimlerle nasıl tanıştığını ve kimlerden ne adı altında para aldığının detaylarıyla ifadesinde dile getirdi. Erzan’ın uzun anlatımı üzerine bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle duruşma, 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

"BAĞAJ AÇILDIĞINDA PARA KAPIŞILIYORDU" 15 Ocak Pazartesi görülen 3’üncü duruşma 7 saat 10 dakika sürdü. Bu celsede Seçil Erzan, “Bagaj açıldığında para kapışılıyordu. Görüyorum ki en yakınımda olan Nazlı Can, 'Ben Fırat'ı tanımıyorum' diyor. HTS eşleşmelerim, gerçek mağdurların oluştuğu tarihlerin kayıtlarını MASAK kayıtlarını, paraların kaynakları için sizlerden yardım istiyorum. Söylediğim şeylerin ispat edilmesi için şart. Herkes, doğruları söylesin; kim aldığını söylerse, gerçekleri ortaya çıkarırız. Fonu ben ilk önce Semih Kaya’ya söyledim. Bu para bende değil. Akıl tutulması yaşadım. Çok korkuyordum. Emre Belözoğlu’nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm" dedi. REKLAM Bu celsede Semih Kaya da yaşananları anlattı. Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GELMEZLERSE ZORLA GETİRİLECEKLER Bugün görülecek 4’üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenmesi bekleniyor. Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak. Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI 3’üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan’a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi. Raporda Erzan’ın geri getirilen bazı silinmiş yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2’inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.