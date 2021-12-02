ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para işlem platformlarının daha fazla gözetime ihtiyaçları olduğunu belirterek, bu borsaların SEC'e kaydolmaları gerektiğini tekrarladı.

Dijital para borsalarının SEC'e kayıt olmalarının yatırımcılar için daha fazla koruma sağlayacağını savunan Gensler, SEC'in tokenlerin saklanması gibi konularda SEC'in kriptopara platformları ile çalışmaya açık olduğunu vurguladı. Ancak Gensler, platformların SEC'in kurallarına uymamaları durumunda zorlayıcı eylemler ile karşı karşıya kalabileceklerini de belirtti.

Dijital varlıklara ilişkin bir zirvede konuşan Gensler, "Bizimle çalışın. Bu platformların kayıt altına alınmaları, yatırımcıların korunmaları gerekli" dedi