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        Sebzeli erişte tarifi: Sebzeli erişte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Fesleğen soslu, tarhanalı ve tereyağı ile harmanlanan sebzeli erişte herkesin gönlünü fetheder. Böyle bir lezzete kimse hayır diyemez. Birbirinden farklı tatların birleşiminden destek alarak lezzet dolu bir akşam yemeği yiyebilir ya da misafirlerinizin aklını başından alabilirsiniz. Yapılması ve pişirmesi çok zaman almayan bu tarifi 4 kişiye özel olarak hazırlayabilirsiniz. Sebzeli erişte nasıl pişirilir sorusunun yanıtı için yazının devamını okuyun…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:59
        Sebzeli erişte tarifi
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        İşte sebzeli erişte nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 1 saat

        Pişirme süresi: 20 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 275 kalori

        SEBZELİ ERİŞTE MALZEMELERİ

        Sebzeli erişte tarifi için gereken malzemeler aşağıda derlenmiştir;

        • 3 tatlı kaşığı tuz
        • 3 adet yumurta
        • 3 kg un
        • 4 adet kök ıspanak
        • 1 ya da 2 dilim kırmızı pancar
        • 1 su bardağı su

        Sosu için;

        • 4 adet ceviz içi
        • 4 adet fesleğen yaprağı
        • 3 yemek kaşığı toz tarhana
        • 1 su bardağı su
        • 5 yemek kaşığı tereyağı

        SEBZELİ ERİŞTE NASIL YAPILIR?

        Püf Noktası: Sebzeli erişte yapımı öncesinde tarifin püf noktasını denemeyi düşünebilirsiniz. Elde edeceğiniz erişte miktarı 4 porsiyonu geçerse artan erişteleri hava almayacak bir kavanozda saklayabilirsiniz. Ayrıca hamuru açarken kolaylık sağlamak için bol un kullanabilirsiniz. İşte sebzeli erişte yapımı;

        • Sade hamur için 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta ve aldığı kadar un ile sert bir hamur kıvamı sağlayın.
        • Elde ettiğiniz hamuru dinlenmeye bırakın.
        • Kırmızı pancarlı hamur yapmak istiyorsanız yarım dilim pancarı yarım su bardağı suyla robottan çekin ve suyunu süzün.
        • Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta, süzülen kırmızı pancar suyu ve aldığı kadar un alarak sert bir hamur kıvamı elde edin.
        • Bezeleri bol un ile fazla kalın olmayacak formda açın. Açtığınız hamurların arasına bol un serperek erişte şeklinde kesin.
        • Kestiğiniz erişteleri 10 dakika boyunca kaynar su içinde haşlayın.
        • Haşlanan erişteleri 3 yemek kaşığı tereyağında 5 dakika kadar çevirin.
        • 4 ceviz içi, 4 dal fesleğen yaprağı, 1 su bardağı su ve 3 yemek kaşığı tereyağını 2 dakika kadar pişirin.
        • Hazırladığınız sosu tabağın yanına yayın ve üzerine erişteleri koyduktan sonra servise hazır hâle getirin.

        Afiyet Olsun.

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