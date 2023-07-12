Sebzeli erişte tarifi: Sebzeli erişte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Fesleğen soslu, tarhanalı ve tereyağı ile harmanlanan sebzeli erişte herkesin gönlünü fetheder. Böyle bir lezzete kimse hayır diyemez. Birbirinden farklı tatların birleşiminden destek alarak lezzet dolu bir akşam yemeği yiyebilir ya da misafirlerinizin aklını başından alabilirsiniz. Yapılması ve pişirmesi çok zaman almayan bu tarifi 4 kişiye özel olarak hazırlayabilirsiniz. Sebzeli erişte nasıl pişirilir sorusunun yanıtı için yazının devamını okuyun…
İşte sebzeli erişte nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 20 dakika
Kalori: 1 porsiyon 275 kalori
SEBZELİ ERİŞTE MALZEMELERİ
Sebzeli erişte tarifi için gereken malzemeler aşağıda derlenmiştir;
Sosu için;
SEBZELİ ERİŞTE NASIL YAPILIR?
Püf Noktası: Sebzeli erişte yapımı öncesinde tarifin püf noktasını denemeyi düşünebilirsiniz. Elde edeceğiniz erişte miktarı 4 porsiyonu geçerse artan erişteleri hava almayacak bir kavanozda saklayabilirsiniz. Ayrıca hamuru açarken kolaylık sağlamak için bol un kullanabilirsiniz. İşte sebzeli erişte yapımı;
Afiyet Olsun.