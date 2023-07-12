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        Pudingli bisküvili pasta tarifi: Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Leziz mi leziz bir tarif arıyorsanız pudingli bisküvili pasta deneyebilirsiniz. Yemesi de yapması kadar kolay olan bu tarif, beş çaylarının aranan lezzetidir. Hazırlaması en kolay tariflerin başında gelmesi, onu birçok kişinin evine konuk etmiştir. Üstelik bu lezzetin yanına demli bir çay ya da sütlü bir kahve çok yakışır. İşte pudingli bisküvili pasta tarifi…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:59
        Pudingli bisküvili pasta tarifi
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        Hepimizin yakından tanıdığı bisküvili pastanın pudingli hâlini deneyenlerin sayısı çoktur. Şekli, kokusu, görüntüsü ve sunumunun yanı sıra lezzetiyle de gönüllerde taht kuran bu pasta, sofraları ve damakları tatlandırma konusunda çok başarılı. Kısa sürede hazır edebileceğiniz bu pastanın yanına çay ya da sütlü filtre kahve demleyebilirsiniz.

        Bisküvili pudingli pasta, kolay yapıma sahip bir tatlıdır ve malzeme maliyeti de bir hayli düşüktür. Bu kadar uygun fiyata yapılması ve pratik özellik taşıması pudingli bisküvili tatlıyı sevenlerin sayısını artırır. Kısa sürede tarifi elde ederek çay saatlerine baş rol bulabilirsiniz. Tarifin püf noktalarını uygulayarak daha kıvamında ve lezzetli bir tarif sağlayabilirsiniz.

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        Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır sorusunun yanıtı aşağıda…

        Kaç kişilik: 4 kişilik

        Hazırlama süresi: 5 dakika

        Pişirme süresi: 15 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 521 kcal

        PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ

        En kolay pudingli bisküvili pasta tarifi için aşağıdaki malzemeleri çıkarabilirsiniz. Malzemeler, hemen hemen herkesin evinde olan malzemelerdir. Bunlara sahip değilseniz bile bakkal ya da marketten kolayca temin edebilirsiniz;

        • 1 litre süt
        • 1 adet çikolatalı puding
        • 1 paket petibör bisküvi

        PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

        Pişirme Önerisi: Bisküvileri süt ile ıslattığınızda kıvam çok yumuşak olabilir. Su ile ıslatma yöntemini deneyerek bunu deneyebilirsiniz.

        Pratik pudingli bisküvili pasta tarifi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

        • Bir tencereye 1 litre sütü boşaltın.
        • Ardından sütün üzerine pudingi ilave edin.
        • Kıvamı gelene kadar 15 dakika karıştırın.
        • Tabağın içine bisküvileri dizin ve üzerine puding dökün.
        • Hazırladığınız tatlıyı buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

        Afiyet Olsun.

        Tarifin Püf Noktaları

        • Pastayı daha katlı yapabilmek için orta boy borcam kullanabilirsiniz. Ancak bahsedilen tarifte büyük boy borcam kullanılmıştır.
        • İlgili tarifte petibör bisküvinin yanı sıra kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bebe bisküvisi ya da yulaflı bisküvi de tercih edebilirsiniz.
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