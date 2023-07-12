Pudingli bisküvili pasta tarifi: Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Leziz mi leziz bir tarif arıyorsanız pudingli bisküvili pasta deneyebilirsiniz. Yemesi de yapması kadar kolay olan bu tarif, beş çaylarının aranan lezzetidir. Hazırlaması en kolay tariflerin başında gelmesi, onu birçok kişinin evine konuk etmiştir. Üstelik bu lezzetin yanına demli bir çay ya da sütlü bir kahve çok yakışır. İşte pudingli bisküvili pasta tarifi…
Hepimizin yakından tanıdığı bisküvili pastanın pudingli hâlini deneyenlerin sayısı çoktur. Şekli, kokusu, görüntüsü ve sunumunun yanı sıra lezzetiyle de gönüllerde taht kuran bu pasta, sofraları ve damakları tatlandırma konusunda çok başarılı. Kısa sürede hazır edebileceğiniz bu pastanın yanına çay ya da sütlü filtre kahve demleyebilirsiniz.
Bisküvili pudingli pasta, kolay yapıma sahip bir tatlıdır ve malzeme maliyeti de bir hayli düşüktür. Bu kadar uygun fiyata yapılması ve pratik özellik taşıması pudingli bisküvili tatlıyı sevenlerin sayısını artırır. Kısa sürede tarifi elde ederek çay saatlerine baş rol bulabilirsiniz. Tarifin püf noktalarını uygulayarak daha kıvamında ve lezzetli bir tarif sağlayabilirsiniz.
Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır sorusunun yanıtı aşağıda…
Kaç kişilik: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 5 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Kalori: 1 porsiyon 521 kcal
PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ
En kolay pudingli bisküvili pasta tarifi için aşağıdaki malzemeleri çıkarabilirsiniz. Malzemeler, hemen hemen herkesin evinde olan malzemelerdir. Bunlara sahip değilseniz bile bakkal ya da marketten kolayca temin edebilirsiniz;
PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?
Pişirme Önerisi: Bisküvileri süt ile ıslattığınızda kıvam çok yumuşak olabilir. Su ile ıslatma yöntemini deneyerek bunu deneyebilirsiniz.
Pratik pudingli bisküvili pasta tarifi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;
Afiyet Olsun.
Tarifin Püf Noktaları