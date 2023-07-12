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Pratik bir tatlı istiyor ancak şerbetli tatlılardan hoşlanmıyorsanız portakallı irmik tatlısı yapımı deneyebilirsiniz. İrmikten hoşlanan ama şerbetli tatlıları sevmeyenler için portakallı irmik ideal bir tariftir. Birçok kişi portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eder. Çünkü bu tatlı hem pratik hem lezzetli hem hafiftir. Aşağıdaki malzemeler de hazırsa bu tatlıyı yapmak için kolları sıvayabilirsiniz.

Kaç kişilik: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kalori: 1 porsiyon 130 kalori

PORTAKALLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

İşte portakallı irmik tatlısı malzemeleri;

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1 litre yarım yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

1 paket vanilya

1 ya da 2 adet taze sıkılmış portakal suyu

2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Servisi için;

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

PORTAKALLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Pişirme Önerisi: Tatlı karışımına isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı tereyağı eklemeyi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde toz şeker yerine dilediğiniz oranda agave şurubu veya tatlandırıcı da ekleyebilirsiniz.

Pişirme önerisinden sonra portakallı irmik tatlısı tarifi detaylarını aşağıda bulabilirsiniz;

İrmik, toz şeker ve yarım yağlı sütü derin bir tencereye koyun. Orta ateşte pişireceğiniz bu karışımı ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Karıştırdığınız tatlı kıvam almaya başladıysa bu karışıma taze sıkılmış portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu, rendelenmiş Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyin. Sonrasında 2 – 3 dakika daha pişirmeye devam edin.

Tatlıyı ocaktan aldıktan sonra ıslatın ve fazla suyunu alın. Sonrasında tatlıyı fırın kabına dökün ve üzerini spatula yardımıyla düzgün hâle getirin.

Tatlıyı kıvamını bulması için buzdolabında minimum 30 dakika kadar bekletin.

Dolaptan aldığınız tatlıyı dilimleyin ve üzerine tarçın ve ceviz için ilave edin.

Servis Önerisi: Tatlıyı porsiyonluk kaplara aldıktan sonra hemen servis etmeyin. Soğuyup bekletilen tatlı daima daha lezzetli olur.

Afiyet Olsun.