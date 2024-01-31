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        Haberler Yemek Yapma Sebze yemeyen çocuklar bile bayılacak! Nefis kahvaltılık muffin tarifi!

        Sebze yemeyen çocuklar bile bayılacak! Nefis kahvaltılık muffin tarifi!

        Çocukları sebze yemeye ikna etmek genellikle zorlu bir görev olabilir, ancak lezzetli bir kahvaltılık muffin ile bu görev biraz daha kolay hale gelebilir. Sebzeleri çocukların sevebileceği bir lezzet şölenine dönüştürmek için kahvaltılık muffin tarifimiz, sağlıklı ve keyifli bir başlangıç sunuyor. Sebzelerin gizlendiği bu nefis muffinler, kahvaltı sofralarınızı renklendirecek ve çocukları kahvaltıya daha hevesli kılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:18
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        Sebze yemeyen çocuklar bile bayılacak!
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        Çocukları kahvaltı sofrasına oturtmanın bazen tam bir mücadele olduğunu aşikar, özellikle de sebzeler devreye girdiğinde. Ancak, bazı ipuclarını unutmamak gerek. Örneğin herkesin sevdiği muffini sebze ile birleştirmeyi hiç düşündünüz mü? Sebzelerin gizemli bir şekilde muffinlere karıştığıbu tarif, çocukların sebzeleri sevdiği bir kahvaltı alternatifi sunuyor. İçeriğindeki lezzet patlamasıyla çocuklarınız, sebzeleri sevmenin ne kadar keyifli olabileceğini keşfedecek.

        KAHVALTILIK MUFFİN TARİFİ (12 ADET)

        Malzemeler

        Hamuru için;

        • 1 su bardağı un
        • 3 adet yumurta
        • Yarım bardağı süt
        • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
        • Yarım paket kabartma tozu
        • 1 çay kaşığı tuz
        • Yarım çay kaşığı karabiber
        • 1 adet rendelenmiş suyu sıkılmış patates

        İç harcı için;

        • 1 adet yesil biber
        • 1 adet domates
        • Kırmızı biber
        • Köy peyniri
        • Tost peyniri
        • Sucuk
        • Maydanoz
        • Tuz

        SEBZELİ MUFFİN NASIL YAPILIR?

        İlk olarak muffinimizin hamuru için gerekli tüm malzemeleri bir güzel kaşıkla karıştırıyoruz. Ayrı bir kapta iç harcı için domates, kırmızı, yeşil biber, sucuk, peynir çeşitleri, maydanoz, biraz tuz (ama hamuru içinde tuz koyacağımız için çok koymayalım) neler koymak istiyorsak hepsini küp küp doğrayıp karıştırıyoruz.

        2 harcı birleştiriyoruz ve muffin kalıplarımızı yağlayıp ikişer kaşık paylaştırıyoruz tam geliyor. Kabarma payını düşünerek iki kaşıktan fazla koymayalım. 180° önceden ısıttığımız fırında kek yapar gibi kabarıp pişmesini bekliyoruz. Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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