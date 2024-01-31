Sebze yemeyen çocuklar bile bayılacak! Nefis kahvaltılık muffin tarifi!

Çocukları kahvaltı sofrasına oturtmanın bazen tam bir mücadele olduğunu aşikar, özellikle de sebzeler devreye girdiğinde. Ancak, bazı ipuclarını unutmamak gerek. Örneğin herkesin sevdiği muffini sebze ile birleştirmeyi hiç düşündünüz mü? Sebzelerin gizemli bir şekilde muffinlere karıştığıbu tarif, çocukların sebzeleri sevdiği bir kahvaltı alternatifi sunuyor. İçeriğindeki lezzet patlamasıyla çocuklarınız, sebzeleri sevmenin ne kadar keyifli olabileceğini keşfedecek.

KAHVALTILIK MUFFİN TARİFİ (12 ADET)

Malzemeler

Hamuru için;

İç harcı için;

SEBZELİ MUFFİN NASIL YAPILIR?

İlk olarak muffinimizin hamuru için gerekli tüm malzemeleri bir güzel kaşıkla karıştırıyoruz. Ayrı bir kapta iç harcı için domates, kırmızı, yeşil biber, sucuk, peynir çeşitleri, maydanoz, biraz tuz (ama hamuru içinde tuz koyacağımız için çok koymayalım) neler koymak istiyorsak hepsini küp küp doğrayıp karıştırıyoruz.

2 harcı birleştiriyoruz ve muffin kalıplarımızı yağlayıp ikişer kaşık paylaştırıyoruz tam geliyor. Kabarma payını düşünerek iki kaşıktan fazla koymayalım. 180° önceden ısıttığımız fırında kek yapar gibi kabarıp pişmesini bekliyoruz. Afiyet olsun.