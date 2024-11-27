Şebnem Dönmez'den, sakatlık açıklaması: Ameliyat olma olasılığım var

Oyuncu; "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.