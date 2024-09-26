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        Haberler Magazin Şebnem Bozoklu: Tebrikler Galatasaray'ım - Magazin haberleri

        Şebnem Bozoklu: Tebrikler Galatasaray'ım

        Türk futbol tarihinde bir ilke imza atan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Türk takımı olmayı başardı. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu da sosyal medya üzerinden takımı tebrik ederek bu tarihi başarıyı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:08
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          UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinci Tur rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.

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          Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Slavia Prag'ı 2 - 2'nin rövanşında deplasmanda 2 - 1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Sarı - kırmızılı ekip, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk kadın Türk takımı oldu.

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          Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın tarihi başarısını, oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla kutladı.

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          Galatasaray taraftarı olan Şebnem Bozoklu, paylaşımında; "Tarihimizde ilk defa bir kadın futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'nde. Tebrikler Galatasarayım" ifadelerini kullanarak bu önemli başarıyı kutladı.

          Fotoğraflar: IHA, AA, Instagram

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