25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanyol otomobil üreticisi Seat, Barselona’da düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi’nde yeni mobilite çözümlerini görücüye çıkardı.
Bu kapsamda, stratejik iş birimi Seat Urban Mobility'i tanıtan marka, e-Kickscooter konsept modeli ve tamamen elektrikle çalışan e-Scooter konseptlerini tanıttı.
Markanın ürün, hizmet ve mobilite konusundaki tüm çözümlerini birleştirmesi amacıyla kurulduğu belirtilen kurulan Seat Urban Mobility'nin, 2020 yılında e-Scooter’ı pazara sunacağı açıklandı.
Öte yandan, 2018 yılında tanıtılan EXS e-Kickscooter'ın da yeni iş birimine dahil edileceği bildirildi.
115 KİLOMETRELİK MENZİL SUNUYOR
Seat'ın e-Scooter konsepti hem özel kullanıcıları hem de filo müşterilerini hedefliyor. hedeflendiği e-Scooter konsepti, 240 Nm'lik bir tork değerine sahip e-Scooter, 125cc'ye eşdeğer, 7 kW motor ile 3.8 saniyede 50 km/s hıza ulaşabiliyor. Seat'ın elektrikli scooterı tek şarjda 115 kilometre yol alabiliyor.
İlk kez Smart City Expo Dünya Kongresi'nde ortaya çıkan yeni e-Kickscooter'ın ise, ilk satışa sunulduğu 2018 yılından bu yana 10 bin adetin üzerinde bir satış adedine ulaştığı kaydedildi. Yeni nesli e-Kickscooter'ın 65 km'lik bir menzile sahip olduğu bildirildi.
Otomotiv sektöründe elektrikli scooter işine giren tek marka Seat değil. BMW, Audi, Hyundai, Volkswagen, General Motors ve Ford gibi markaların da farklı özelliklerde elektrikli scooter modelleri bulunuyor.
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