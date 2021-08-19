Ünlü komedyen kansere yenik düştü

İngiliz komedyen Sean Lock'tan acı haber geldi. Bir süredir cilt kanseri ile mücadele eden Lock, hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Sean Lock'un vefat haberini menajeri doğruladı. Ünlü komedyenin evinde yaşamını yitirdiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.
Anoushka Nara Giltsoff ile evli ve 3 çocuk babası olan Sean Lock, "8 Out of 19 Cats", "15 Storeys High" ve "The Last Leg" gibi şovlarda boy göstermişti.
SEAN LOCK HAKKINDA
Woking'de doğan Sean Lock, 1980'li yıllarda okulu bırakarak, inşaatta çalışmaya başladı. Lock, öümüne neden olan cilt kanserine de bu dönemde yakalandı.
Sean Lock, tedavi olup, iyileştikten sonra kariyerine değiştirip, komediye yönlendi. 1993'de "Newman ve Baddiel"de Rob Newman ve David Baddiel'in yanında yer aldı. 2000 yılında "British Comedy Awards"ta "En İyi Canlı Komedi" dalında ödül kazandı.
Lock, 2008 yılında "The Big Fat Quiz of the Year"da boy gösterdikten sonra BBC sitcom'u "15 Storey High"ı yazdı ve yapımda bizzat rol aldı. Sean Lock, son olarak "8 Out Of 10 Cats"te oynadı.
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