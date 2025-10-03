Sean 'Diddy' Combs’tan mahkemeye özür mektubu

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, yaptıklarıyla başkalarına verdiği tüm acı ve üzüntüden dolayı özür diledi. Cinsel suçlardan hükmü verilen, ancak henüz kaç yıl hapis yatacağı açıklanmayan Diddy, cezası açıklanmadan bir gün önce yazdığı mektupta geçmişteki hatalarını kabul ettiğini belirtti.

Mahkemeye dört sayfalık bir mektup yazan Diddy, özürle başlayan mektubunda, son iki yılın hayatının en zor yılları olduğunu söyleyerek, "Şu anki gerçekliğim ve durumum için suçlayabileceğim tek kişi benim" dedi.

REKLAM advertisement1

55 yaşındaki rapçi, eski sevgilisi Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini de hatırlatarak, mektubunda, “Hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım” ifadesini kullandı. Sevdiği kadına el kaldırdığı için kendini "tamamen haksız" olarak nitelendiren Diddy, kızlarından birine benzer şekilde vuran başka birini affedemeyeceğini söyledi.

REKLAM

11 YIL HAPSİ İSTENDİ

Combs, temmuz ayında görülen davada fuhuşla ilgili iki suçtan mahkum edilirken, cinsel istismar ve suç örgütü kurma suçlamalarından beraat etmişti. Savcılar 11 yıl hapis cezası talep ederken, savunma tarafı 14 ayla sınırlı bir cezanın yeterli olduğunu söylüyor. Bu durumda Combs’un, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurulduğunda, kısa sürede serbest kalma ihtimali var.

Diddy, mektubunda “Tüm yanlışlarımın sorumluluğunu üstleniyorum. Geçmişimden kaçmayı bıraktım. Uyuşturucu bağımlılığı ve öfke sorunlarımı kabul ediyorum” ifadesini kullandı. 2016 yılında kaldıkları otelde Diddy'nin, o dönemki sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri 2024'te yayınlanmıştı Hapishanede geçirdiği süre boyunca geliştiğini iddia eden Diddy, 25 yıl sonra ilk kez ayık olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Çocuklarını hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Diddy, hakimden merhamet dileyerek, ancak eve dönüp her zaman ihtiyaç duydukları ebeveyn olma şansını istedi. 84 yaşındaki annesine de bakmak istediğini belirten Diddy, annesinin yakın zamanda beyin ameliyatı geçirdiğini ekledi. CEZAEVİNDE KORKUYORMUŞ Bulunduğu cezaevindeki korkunç yaşam koşullarından şikayet eden şarkıcı, hakime sempati istemediğini, ancak hayatını kaybetmekten korktuğunu söyledi. Diddy, parmaklıklar ardında geçirdiği zamanın onu korkuttuğunu belirtti. Diddy mektubunu, hakimden kendisine daha iyi bir oğul, baba, toplum lideri olma ve daha iyi bir hayat yaşamak için bir şans daha vermesini isteyerek bitirdi. Cassie Ventura - Sean 'Diddy' Combs Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura ise mahkemeye gönderdiği dilekçede yargıçtan Combs’a karşı yumuşak davranmaması çağrısı yaptı. Ventura, geçmişte şiddete ve baskıya maruz kaldığını belirterek güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.