Otopsi raporuna göre, uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni zatürre, kalp yetmezliği ve ileri yaş olarak belirtildi.

Connery'nin özellikle zatürreye bağlı solunum yetmezliğinden ve inme riskinin artmasına, kalp yetmezliğine ve diğer komplikasyonlara neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü ifade edildi.