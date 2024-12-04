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        Haberler Magazin Scott L. Schwartz hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Scott L. Schwartz hayatını kaybetti

        'Ocean's Eleven'da canlandırdığı 'Bruiser' karakteri ile tanınan Scott L. Schwartz, 65 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:39
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        'Scorpion King', 'Ocean's Eleven', 'Castle' ve 'Ocean's 13' gibi yapımlarda yer alan Scott L. Schwartz'tan acı haber geldi. ABD'li oyuncu 65 yaşında hayatını kaybetti.

        Scott L. Schwartz, daha çok George Clooney ve Brad Pitt'in başrollerini paylaştığı 'Ocean's Eleven' film serisindeki 'Bruiser' rolüyle tanınıyordu.

        "HİÇ BU KADAR NAZİK BİR YUMRUK YEMEMİŞTİM"

        Philadelphia doğumlu oyuncunun kalp yetmezliği nedeniyle öldüğü belirtildi. Rol arkadaşı George Clooney yaptığı açıklamada, “Scott'ın gittiğini duyduğuma üzüldüm. Birlikte üç film yaptık ve hiç bu kadar nazik bir yumruk yememiştim" ifadelerini kullandı.

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        #Scott L. Schwartz

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