Scooterda bebekle yolculuk! Faciaya davetiye çıkardılar

DHA'nın haberine göre, scooter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti.

Trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen aile oldukları sanılan çift, tehlikeye aldırmadan bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.