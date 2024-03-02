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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Schubert’in 'Kış Yolculuğu' AKM'de

        Schubert’in 'Kış Yolculuğu' AKM'de

        Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi 'Winterreise' (Kış Yolculuğu), Modern Dans Topluluğu İstanbul'un yorumuyla 5 Mart ve 2 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 00:08 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:08
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        Schubert'in 'Kış Yolculuğu' AKM'de
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        Avusturyalı besteci Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi 'Winterreise' (Kış Yolculuğu) , Modern Dans Topluluğu İstanbul’un yorumuyla AKM’ye geliyor.

        'Winterreise', şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğu anlatıyor. Aşkı kaybetmiş ve yalnızlık içinde yaşayan yolcu, bu acı gerçeği öğrendikten sonra köyünü ve sevdiklerini geride bırakıyor, kendi varoluşunu ve yaşamın anlamını sorguluyor.

        Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü’nün koreograf olarak yer aldığı eserin librettosu ve yönetimi Mert Öztekin’e ait. Schubert’in bestelediği bu Lied’ler, bariton Kevork Tavityan ve yaylı çalgılar dörtlüsü Aslı Ceren Gürkan, Pınar Gizem Korkmaz, Verda Gül, Gözde Öcal Güvemli tarafından yorumlanıyor.

        Gecenin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, görsel ve ışık konsept Burhan Yücel’e ait.

        MDTistanbul, bu eserin dekor tasarımında İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve farklı kurumlardaki atık kâğıtları kullanarak kâğıt israfına dikkat çekmeyi ve geri dönüşüme katkı sağlamayı hedefledi.

        “Winterreise’’(Kış Yolculuğu), 5 Mart ve 2 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Kış Yolculuğu
        #bale
        #dans
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