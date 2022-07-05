Schengen vizesi eziyeti kayda geçti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne de konuyla ilgili sunulan raporda Türk vatandaşlarından gereksiz çok sayıda belge istendiği yönünde itirazlar sunuldu.
Ayrıntıları aktaran Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, vize başvuru sürecinde Türk vatandaşlarının Son 10 yılda hangi ülkelere gittiniz?, Hangi tarihlerde gittiniz? Pasaportunuzun giriş çıkış belgesi, şirket vergi levhası, şirketin sicil kaydı, şirketin ticaret odası kaydı, araba ruhsatı, ev ruhsatı gibi 36'ya yakın farklı belgenin istendiğini belirtti.
Türel, Ankara'nın bu noktada itiraz ettiğini belirterek "Türk vatandaşlarına zorluk çıkartılıyor, çok sayıda gereksiz belge isteniyor diyerek Ankara konuyla ilgili adım attı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne bir rapor sunuldu AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından" ifadelerini kullandı.
RAPORDA NE VAR?
Raporun detaylarına ilişkin Türel şu ayrıntıları aktardı: "Ankara öncelikli olarak 'Ortak bir standart yok' diyor. Raporda 'Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimi reddettiği gözlemlenmektedir. Schenen bölgesindeki devletler, Schengen bilgi sistemini asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir' deniliyor. Aynı zamanda başvurularla ilgili raporda itirazlardan birisi ise 'siyasete alet olmasın' kısmı. Raporda 'Schengen Bilgi Sistemi’ne girilen verilerin kontrol edilmesi, bu bilgilerin birey aleyhine siyasi saikle kullanılmaması, şeffaflık ve yeterli izleme-doğrulama mekanizmalarının uygulanması, kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlere katılmayı engelleyen uygulamaların durdurulması' isteniyor aynı zamanda"
Raporda ücretlerin yüksekliğine de dikkat çekildiğini belirten Türel "Tek girişli ve kısa süreli vize basılması, vizenin gitme amacı ortadan kalktıktan sonra basılması, yüz yüze başvuru zorunluluğu sorunlarına da değinildi" ifadelerini kullandı.
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