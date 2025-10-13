Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Schengen Bölgesi Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nedir, nasıl çalışır, kimleri hangi ülkeleri kapsıyor, uygulama başladı mı?

        Schengen Bölgesi Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nedir, hangi ülkeleri kapsıyor?

        Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin, 12 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulamaya koyulduğunu duyurdu. Yeni sistem 29 ülkede geçerli olacak ve kademeli olarak hayata geçirilecek. Peki, Schengen Bölgesi için uygulanan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi nedir, nasıl çalışır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 20:16 Güncelleme: 13.10.2025 - 20:16
        • 1

          Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi’ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) başlattı. 29 ülkede geçerli olacak sistem, AB vatandaşı olmayan kısa süreli ziyaretçilerin pasaport, parmak izi ve yüz verilerini kaydederek kalış sürelerini gerçek zamanlı izleyecek. Peki, yeni sistem kimleri kapsıyor ve nasıl çalışıyor?

        • 2

          SCHENGEN BÖLGESİ ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ NEDİR?

          Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), uygulamaya konulduğunu duyurdu.

          29 ülkede geçerli olacak sistemde, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

          Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

          Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

          Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak.

        • 3

          ELEKTRONİK GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

          AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

          Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

        • 4

          NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          Avrupa Birliği (AB), yeni sistemin 12 Ekim 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladığını duyurdu. Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

