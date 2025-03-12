Scarlett Johansson’dan sosyal medya açıklaması: Sosyal medya, temel değerlerime aykırı

ABD’li ünlü oyuncu Scarlett Johansson, 2 Temmuz’da vizyona girecek 'Jurassic World: Rebirth' filmi için bir röportaj verdi. Filmle ilgili detaylar paylaşan Johansson, sosyal medya kullanmayan nadir isimlerden biri olarak bu konuya da değindi.

REKLAM advertisement1 Jurassic World: Rebirth/ Scarlett Johansson "BENİM TEMEL DEĞERLERİME AYKIRI" Filmin yapımcılarının kendisini sosyal medyaya katılmaya ikna etmeye çalıştığını belirten Scarlett Johansson, bu durumla ilgili yaşadığı süreci şöyle anlattı; "Sanıyorum bunu yapmam gerektiğini düşündüm ve terapistimle konuşmaya karar verdim ama sosyal medya hesabı açmak, benim temel değerlerime aykırı. Kendimi nasıl ifade edeceğim? Çünkü beklenti de çok yüksek."

REKLAM ÜZERİMDE BÜYÜK BİR BASKI VAR Ünlü oyuncu ayrıca, Universal Pictures’tan aldığı bir e-postayı paylaşarak; "Bana, 'Jurassic World: Rebirth'ün vizyona girmesiyle birlikte Instagram’a katılmayı düşünür müsün?' diye sordular. Sosyal medyaya katılmam için üzerimde büyük bir baskı var" dedi.

Sosyal medyada aktif olma konusunda kararsız olduğunu dile getiren Scarlett Johansson; "Bunu yaparken kendime sadık kalmanın bir yolu var mı? Yapabileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Avalon, Mega, Shutterstock