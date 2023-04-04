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Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan - Magazin haberleri

Scarlett Johansson: Egom çok kırılgan

Scarlett Johansson, egosunun çok kırılgan olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanmayan ünlü isimler arasında yer alan Johansson, "Bunun için fazla kırılgan bir insanım" dedi

Giriş: 04.04.2023 - 17:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, kariyerinin başından itibaren kendisine hep aynı tipte rollerin verildiğini anlatmış ve "Cinsel bir obje olarak gösterildim" ifadelerine yer vermişti.

  • Uzun bir süredir film projeleri dışında medyada yer almayan Scarlett Johansson, nefret söylemlerine karşı çok hassas olduğunu dile getirdi.

  • 'The Skinny Confidential Him & Her' adlı podcast'e konuk olan Scarlett Johansson, sosyal medya kullanmayan ünlü isimler arasında yer alıyor.

  • "ÇOK HASSAS BİR ÇİÇEĞİM ADETA"

    Oynadığı güçlü kadın rolleri ve sektördeki kadın-erkek eşitliği üzerine yaptığı çarpıcı yorumlarla bilinen Scarlett Johansson, egosunun çok kırılgan olduğunu söyledi.

  • "ÇOK HASSAS BİR ÇİÇEĞİM"

    Scarlett Johansson, "Sosyal medya kullanmak için fazla kırılgan bir insanım. Yapamam gerçekten. Egom çok kırılgan. Zihnim de çok kırılgandır. Çok hassas bir çiçeğim adeta" dedi.

  • "HEP ARZU NESNESİNİ OYNUYORDUM"

    Öte yandan, daha önce verdiği bir röportajda hep aynı kadınları oynaması için teklif geldiğini belirten yıldız, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullanmıştı.

    "Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulmakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Scarlett Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtmişti.

  • Menajerinin kendisini yaratıcı insanlarla tanıştırdığını ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını belirten Scarlett Johansson, "İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü" diye açıklamıştı.

    7 yaşında oyunculuğa başlayan Scarlett Johansson, 15 yaşında iken 'Ghost World' ve 17 yaşındayken 'Lost in Translation' ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.

  • ÜÇ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Scarlett Johansson, 2020'nin ekim ayında 'Saturday Night Live'ın senaristliğini yapan Colin Jost ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin evlilik haberini ABD merkezli yardım kuruluşu 'Meals on Wheels' duyurmuştu. Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift, 2019'da nişanlanmıştı. İkili 2021'de Cosmo adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı.

    Johansson, ilk evliliğini ise 2008'de meslektaşı Ryan Reynolds ile yapmıştı. Ancak ikili, 2011'de yollarını ayırmıştı.

    Scarlett Johansson, 2014'te de Romain Dauriac ile nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten üç yıl sonra boşanan ikilinin, Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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