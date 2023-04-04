ÜÇ KEZ EVLENDİ
Öte yandan Scarlett Johansson, 2020'nin ekim ayında 'Saturday Night Live'ın senaristliğini yapan Colin Jost ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin evlilik haberini ABD merkezli yardım kuruluşu 'Meals on Wheels' duyurmuştu. Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift, 2019'da nişanlanmıştı. İkili 2021'de Cosmo adını verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı.
Johansson, ilk evliliğini ise 2008'de meslektaşı Ryan Reynolds ile yapmıştı. Ancak ikili, 2011'de yollarını ayırmıştı.
Scarlett Johansson, 2014'te de Romain Dauriac ile nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten üç yıl sonra boşanan ikilinin, Rose Dorothy adında bir kızı bulunuyor.
Fotoğraflar: AP, Reuters