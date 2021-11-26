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Scarlett Byrne ikiz annesi oluyor - Magazin haberleri

Scarlett Byrne ikiz annesi oluyor

'Harry Potter' serisinin küçük oyuncularından Scarlett Byrne, ikiz annesi oluyor. eşi Cooper Hefner ile Betsy Rose adında 15 aylık bir bebekleri bulunan Byrne, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu

26.11.2021 - 17:38 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • J. K. Rowling'in eserinden uyarlanan 'Harry Potter' serisinin 'Melez Prens' ve 'Ölüm Yadigarları'nda 'Pansy Parkinson'ı canlandıran Scarlett Byrne, 2019'da Playboy dergisinin kurucularından Hugh Hefner'ın dört çocuğundan biri olan Cooper ile nikah masasına oturmuştu.

  • Kızları Betsy Rose'u 15 ay önce kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık sevincini yaşayan çiftten müjdeli haber geldi. Hefner Byrne'in ve ikiz bebekleri olacak.

  • Mutlu haberi ilk olarak People Dergisi'ne doğrulayan Cooper Hefner, "Scarlett ve ben ebeveynlik maceramızda bundan daha mutlu olamazdık!" diye konuştu.

  • "AİLEYE İKİ ÜYE DAHA KATILACAK"

    Daha sonra sosyal medya hesaplarından aile pozlarını yayınlayan Hefner ve Byrne, önümüzdeki ilkbaharda ailelerine iki yeni üye daha katılacağını açıkladı.

    Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

  • BÜYÜKANNESİNDEN ESİNLENMİŞTİ

    Cooper Hefner, kızının adını verirken geçen yıl hayata veda eden büyükannesi Betsy Aldridge Conrad'dan esinlenmişti.

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