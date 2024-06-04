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        Haberler Magazin 'Sayara' filminden dikkat çeken fragman

        'Sayara' filminden dikkat çeken fragman

        Korku-suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından 'Sayara' adlı filmden dikkat çeken bir fragman yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 17:53 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:55
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        Türünün nadir örneklerinden biri olan, korku-suç ve aksiyon öğelerini bir arada barından 'Sayara' 21 Haziran'da sinema salonlarındaki yerini alacak. İzlemesi cesaret gerektiren filmden dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

        Yapımını Inter Yapım'ın, uluslararası dağıtımını Inter Medya'nın üstlendiği 'Sayara'nın yönetmen koltuğunda Can Evrenol oturuyor. Senaryosu; Can Evrenol tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda; Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak, Özgül Koşar yer alıyor.

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        Dünya prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde, uluslararası prömiyerini ise Cannes Film Festivali'nde yapan 'Sayara', 21 Haziran itibariyle vizyondaki yerini alacak.

        Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara'nın kız kardeşinin, kontrolden çıkarak caniye dönüşen bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikâyesi oldukça sert görüntülere sahne oluyor.

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        #Sayara
        #Duygu Kocabıyık
        #emre kızılırmak
        #Özgül Koşar

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