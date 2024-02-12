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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Savunmanın teminatı Victor Nelsson! - Galatasaray Haberleri

        Savunmanın teminatı Victor Nelsson!

        Bu sezon evinde 13'te 13 yapan ve puan kaybı yaşamayan tek takım olan Galatasaray'da savunmanın teminatı da Victor Nelsson oldu! Davinson Sanchez transferiyle sezon başında 11'deki yerini kaybeden Danimarkalı savunmacı, Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkışa geçti. 25 yaşındaki stoper Galatasaray'ın kalesini gole kapadığı son altı maçta da 11'de yer aldı

        Giriş: 12.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:14
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        Savunmanın teminatı!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliği Fenerbahçe'den alırken gözler de Victor Nelsson'a döndü. 54. dakikada kalçasının üzerine düşen ve ardından oyuna devam edemeyen Danimarkalı stoper, savunmanın da aranan adamı oldu.

        Kötü geçen sezonun ardından Abdülkerim Bardakcı'yla harika bir uyum yakalayan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibiydi.

        Geniş alanda yavaş kaldığı için bu sezon atlet bir stoper arayan Galatasaray, Davinson Sanchez'i renklerine bağlarken Nelsson da bu transfer sonrasında kulübeye geçmişti.

        FENERBAHÇE DERBİSİYLE KENDİNİ BULDU

        Sezona 11'de başlasa da devamında formayı Davinson'a kaptıran Nelsson, Pendikspor maçıyla birlikte forma şansı buldu; özellikle Fenerbahçe maçıyla birlikte büyük bir çıkış yakaladı.

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        Savunmada kritik müdahaleler yapan ve sigorta rolünü başarıyla uygulayan Danimarkalı, önemli bir istatistiğe de imza attı.

        Bu sezon oynadığı tüm kulvarlardaki 16 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray'da Nelsson, bu 16 maçın 11'inde 11'de oynadı.

        YÜZDE 68'İNDE FORMA GİYDİ!

        Sarı-kırmızılıların gol yemediği maçların yüzde 68'inde forma giyen Nelsson, taraftarın gözünde kaybettiği değeri de yeniden kazandı.

        PARTNERİ DEĞİŞSE DE GÜVEN VERMEYE DEVAM ETTİ!

        Galatasaray'ın kalesini gole kapadığı son altı maç olan Pendikspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor ve Başakşehir müsabakalarının tamamında 11'de oynayan Danimarkalı, yanında üç farklı partner oynamasına rağmen güven vermeye devam etti.

        'GÖZDEN ÇIKARILAN'DAN 'ARANAN ADAM'A

        Pendikspor maçı öncesinde taraftarın üçlü çektirme talebine karşılık vermeyen ancak kısa sürede barışan 25 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla 'aranan adam' oldu. Başakşehir maçındaki sakatlığı endişe veren Nelsson'un durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

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