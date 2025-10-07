Şavşat nerede? Şavşat hangi şehirde, ilde, bölgede?

Doğu Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alan Şavşat, Artvin iline bağlı bir ilçedir. Gürcistan sınırına oldukça yakın olan Şavşat, yemyeşil yaylaları, gölleri ve taş mimarisiyle dikkat çeker. Artvin şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, Karadeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde, Çoruh Vadisi’nin üst kısımlarında konumlanır. Doğal güzellikleriyle UNESCO tarafından da koruma altına alınan Şavşat, Türkiye’nin en temiz havasına sahip bölgeleri arasında yer alır. İşte, Şavşat hangi ilde, Şavşat hangi bölgede? sorularının yanıtına ilişkin detaylar…

Şavşat, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Artvin iline bağlı bir ilçedir. Gürcistan sınırına oldukça yakın konumdaki ilçe, Artvin şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Karçal Dağları’nın eteklerinde bulunan Şavşat, yemyeşil ormanları, yaylaları ve gölleriyle tanınır. Doğusunda Ardahan, batısında Borçka, güneyinde Yusufeli bulunur. “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat, her mevsim farklı bir doğal güzellik sunan huzurlu bir Karadeniz ilçesidir.

ŞAVŞAT HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE? Şavşat, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alır. İdari olarak Artvin iline bağlı olan ilçe, Ardahan, Yusufeli ve Borçka ilçeleriyle çevrilidir. Bölge, Karçal Dağları'nın eteklerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1000-1500 metre yükseklikte bulunur. İlçede hem Karadeniz iklimi hem de karasal iklim özellikleri gözlenir. Yazları serin, kışları ise oldukça soğuktur. Kar yağışının uzun sürdüğü bu coğrafyada, kış aylarında kartpostallık manzaralar oluşur. Bu da Şavşat'ı hem yaz hem de kış turizmi açısından değerli bir destinasyon haline getirir. ŞAVŞAT'A NASIL GİDİLİR? Şavşat'a ulaşım için birkaç farklı rota bulunur. İlçeye en kolay ulaşım Artvin şehir merkezi üzerinden sağlanır. Artvin ile Şavşat arasındaki mesafe yaklaşık 70 kilometredir ve karayoluyla 1,5 saat sürer. Yol boyunca Çoruh Nehri'nin eşsiz manzaraları ve dağ köylerinin görüntüsü eşliğinde keyifli bir yolculuk yapılabilir. Karadeniz sahil şeridinden gelenler için Hopa ve Borçka güzergâhı tercih edilir. Hopa'dan Şavşat'a yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla ulaşmak mümkündür. Ardahan yönünden gelenler ise Sahara Geçidi üzerinden ilçeye varabilir. Bu yol özellikle kış aylarında kar nedeniyle zorluk oluşturabilir, ancak yaz aylarında oldukça keyifli bir manzara sunar.

Şavşat'a en yakın havalimanı Artvin Havalimanı'dır. Bunun dışında Kars Harakani Havalimanı ve Batum Havalimanı da ulaşım alternatifleri arasında yer alır. Her iki havalimanından da kara yolu ile ilçeye ulaşmak mümkündür. Yaz sezonunda Artvin'e düzenlenen turistik turların birçoğu Şavşat'ı da kapsar. ŞAVŞAT'TA GEZİLECEK YERLER Doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat, Karadeniz'in en etkileyici destinasyonlarından biridir. Her köşesinde farklı bir doğa mucizesi barındıran ilçe, yaylaları, gölleri, vadileri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Karagöl Sahara Milli Parkı Şavşat denildiğinde ilk akla gelen yer Karagöl Sahara Milli Parkı'dır. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan park, iki bölümden oluşur: Sahara Yaylası ve Karagöl. Gölün çevresi gür ormanlarla kaplıdır ve yaz aylarında kamp, yürüyüş, fotoğrafçılık gibi etkinlikler için oldukça uygundur. Göl çevresinde küçük konaklama tesisleri ve piknik alanları da bulunur.

Sahara Yaylası Şavşat'ın en ünlü yaylalarından biri olan Sahara Yaylası, renkli çiçeklerle bezenmiş geniş çayırlarıyla bilinir. Yaz aylarında düzenlenen yayla şenlikleri, yerel halkın kültürel yaşamını yakından tanımak isteyenler için harika bir fırsattır.

Papart Vadisi Yemyeşil ormanlar, dere sesleri ve taş köprülerle çevrili Papart Vadisi, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için mükemmel bir rotadır. Vadi boyunca uzanan köylerde geleneksel ahşap evler ve tarihi kalıntılar görülebilir.

Satlel Kalesi Tarihi 9. yüzyıla kadar uzanan Satlel Kalesi, ilçenin tarihine ışık tutan önemli yapılardan biridir. Kale, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca bölgeyi koruma amacıyla kullanılmıştır. Bugün kalenin kalıntıları ziyaretçilere geçmişin izlerini sunar.

Cevizli Köyü ve Tibet Kilisesi Şavşat'ın en dikkat çeken köylerinden biri Cevizli Köyü'dür. Bu köyde yer alan Tibet Kilisesi, Gürcü mimarisinin önemli örneklerinden biridir. 10. yüzyılda inşa edilen kilise, bölgedeki kültürel çeşitliliğin bir göstergesidir.

Kocabey Köyü ve Taş Evler Kocabey Köyü, geleneksel taş mimarisiyle tanınır. Köydeki evlerin çoğu 19. yüzyıldan kalmadır ve bölge halkı bu yapıları korumaya özen gösterir. Fotoğraf severler için otantik kareler yakalamak açısından ideal bir duraktır.

Kocabey Köyü, geleneksel taş mimarisiyle tanınır. Köydeki evlerin çoğu 19. yüzyıldan kalmadır ve bölge halkı bu yapıları korumaya özen gösterir. Fotoğraf severler için otantik kareler yakalamak açısından ideal bir duraktır. Meydancık (Velat) Köyü Şavşat’ın doğusunda yer alan Meydancık Köyü, sakinliğiyle bilinir. Köydeki taş köprüler, dere kenarları ve eski değirmenler doğal bir film platosunu andırır. ŞAVŞAT’IN DOĞASI VE KÜLTÜRÜ Şavşat, doğası kadar kültürel yapısıyla da dikkat çeker. Halk, yüzyıllardır doğayla uyum içinde yaşamını sürdürür. Arıcılık, organik tarım ve hayvancılık ilçenin en önemli geçim kaynakları arasındadır. Şavşat balı, Türkiye’nin en kaliteli ballarından biri olarak bilinir. İlçede her yıl yaz aylarında “Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenir. Bu etkinlikler sırasında halk oyunları, konserler ve el işi sergileriyle bölgenin kültürel zenginliği ön plana çıkar.