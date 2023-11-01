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        Haberler Yaşam Şavşat'ın yeni yeni keşfedilen güzelliği: Rutav Gölü

        Şavşat'ın yeni yeni keşfedilen güzelliği: Rutav Gölü

        Artvin'in, yeşili, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle ünlü sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesi, doğal gölleriyle de dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:55
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        • 1

          İtalya'nın Milano kentinde 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' unvanı almasının ardından ilginin daha çok arttığı Şavşat, doğayla iç içe sakin bir ortamda zaman geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

        • 2

          Sahara Milli Parkı içinde bulunan Şavşat Karagöl, Pınarlı köyündeki Balık Gölü ve Arsiyan Yaylası'ndaki göllerin yanı sıra Yukarı Koyunlu köyünde bulunan Rutav Gölü de ilçenin tanınırlığının artmasıyla turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

        • 3

          Artvin merkeze 90, Şavşat ilçe merkezine de 25 kilometre uzaklıktaki Rutav Gölü, küçük bir göl olmasına rağmen çevresindeki zengin bitki çeşitliğiyle kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

        • 4

          Çevredeki kaynak ve kar sularıyla beslenen göl, ilkbahar ile sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

        • 5

          Özellikle sonbaharda gölün çevresinde oluşan farklı renk tonlarının göle yansıması, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        • 6

          Ziyaretçilerine çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı da sunan Rutav Gölü, sessiz ve sakin ortamıyla şehrin yoğunluğu ve gürültüsünden uzak bir gün geçirmek isteyenlerin beklentisini karşılıyor.

        • 7
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