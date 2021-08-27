Savcı ile tartışan doktora hakaret iddiasıyla dava

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru K.G.G. ile muayene olmak için hastaneye gelen Osmaniye Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı M.B. arasında 12 Nisan'daki tartışma sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı.
AA'nın haberine göre, doktor K.G.G. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Osmaniye 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, savcı M.B'nin tedavi maksadıyla hastaneye gittiği, doktorun nöbetçi olmasına rağmen tedaviden kaçındığı ve müştekinin kamu görevlisi olduğunu bildirmesine rağmen sanığın "beyaz kod" vererek hastane polisi ve güvenlik görevlilerini çağırdığı belirtildi.
Cumhuriyet savcısı M.B.
K.G.G'nin, hastane polisi ve tanıklar önünde, güvenlik görevlilerine hitaben, "Çıkarın şunu dışarı. Kim olursan ol, kime şikayet edersen et. Beni sürdürecekmiş terbiyesiz." dediği kaydedilen iddianamede, sanığın "aşağılayıcı ve onur kırıcı tavırlar sergilediği" öne sürüldü.
İddianamede, olayın hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdığı aktarılarak, K.G.G'nin "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması ve bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istendi.
NE OLMUŞTU?
Osmaniye Devlet Hastanesi'ne 12 Nisan'da muayene olmak için giden cumhuriyet savcısı M.B. ile hastanede görevli ortopedi doktoru K.G.G. arasında tartışma çıkmış, tartışmayla ilgili iddialar üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yazılı açıklama yapmış, doktor K.G.G'nin, savcı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına çağırılıp ifadesi alınarak serbest bırakıldığını bildirmişti.
K.G.G. ve M.B. birbirlerinden şikayetçi olmuş, doktorun şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada cumhuriyet savcısı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararlaştırılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!